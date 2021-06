Grujic soll Liverpool Millionen bringen

Der FC Liverpool ist bereit, Mittelfeldspieler Marko Grujic (25) in diesem Sommer zu verkaufen. Das ‚Liverpool Echo‘ berichtet, dass die Reds auf einen „Bieterkrieg“ zwischen den interessierten Klubs spekulieren.

Grujic war in der abgelaufenen Saison an den FC Porto verliehen, zeigte dort allerdings nicht durchgehend gute Leistungen. Sein vorheriges Gastspiel bei Hertha BSC verlief erfolgreicher. Dem Bericht zufolge bekunden nach wie vor (namentlich nicht genannte) deutsche Klubs Interesse an Grujic.