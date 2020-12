FC Bayern: Rummenigge spricht über fünf Verträge

In der Innenverteidigung des FC Bayern sind Jérôme Boateng (32) und David Alaba (28) nach wie vor die erste Wahl. Doch bei beiden Urgesteinen läuft das Arbeitspapier am Saisonende aus. Zum Fall Boateng sagt Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der ‚Abendzeitung‘: „Man wird sich irgendwann in den kommenden Monaten zusammensetzen und dann eine Entscheidung fällen, ohne Eile.“

Weniger Chancen auf eine Verlängerung sieht der Vorstandsboss der Münchner bei Alaba. „Wir haben unser Angebot zurückgezogen, nachdem es von Alabas Seite nicht angenommen wurde“, erinnert Rummenigge, dessen designierter Nachfolger Oliver Kahn in der ‚Sport Bild‘ in dieselbe Kerbe schlägt: „So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren.“ Alaba würde wohl am liebsten ablösefrei nach Spanien wechseln, aber auch andere Ziele sind denkbar.

„Gerne“ weiter mit Süle & Goretzka

2022 laufen weitere wichtige Verträge aus. Die Bayern sollten bei Leon Goretzka und Niklas Süle (beide 25) frühzeitig Nägel mit Köpfen zu machen, um weitere Dilemmata zu verhindern. Angesprochen auf das Duo, meint Rummenigge: „Wir sind gut beraten, Gespräche zu führen – aber nicht öffentlich Wasserstandsmeldungen abzugeben.“ Generell plane man „gerne“ auch in Zukunft mit den beiden deutschen Nationalspielern.

Selbiges gilt für Senkrechtstarter Jamal Musiala. „Ich bin begeistert von dem Jungen. Er ist 17 Jahre alt und spielt beim Champions-League-Sieger regelmäßig eine gute Rolle“, lobt Rummenigge den Mittelfeldmann, der bislang nur einen Fördervertrag bis 2022 besitzt. Die Beförderung zum Profi könnte zu Musialas 18. Geburtstag im Februar erfolgen. „Gehen Sie mal davon aus, dass Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, Anm. d. Red.) in dieser Richtung aktiv sein wird“, sagt Rummenigge.