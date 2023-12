Ex-Bundesligakandidat Bayo flirtet mit Deutschland-Transfer

Bei Ligue 1-Aufsteiger Le Havre ist Mohamed Bayo derzeit bester Offensivspieler, künftig kann sich der 25-Jährige aber auch die Bundesliga vorstellen. Im Interview mit unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato sagt der Stürmer: „Ich denke, dass jeder Fußballer diesen Ehrgeiz hat, das Ausland zu sehen, in einer anderen Liga in Europa oder anderswo zu spielen. Deutschland mit der Bundesliga und die Premier League, das sind für mich die beiden interessantesten Ligen.“ Bayo ist aktuell vom OSC Lille zu Le Havre verliehen. Dort ist der Rechtsfuß mit vier Treffern und einer Vorlage in elf Einsätzen Topscorer der Nordfranzosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer enttäuschenden Saison in Lille will sich Bayo aber zunächst auf Le Havre konzentrieren: „Das ist alles, was zählt. Wir wollen diese Saison so gut wie möglich abschneiden, wir wollen die Klasse halten und auf dem bestmöglichen Platz abschließen. Erst danach werden diese Fragen kommen. Im Moment kann ich sie nicht beantworten.“ Lille hatte im Sommer 2022 immerhin 14 Millionen Euro an Clermont Foot für die Dienste des Guineers gezahlt. Damals hatten auch Eintracht Frankfurt und Hertha BSC vergeblich die Fühler nach Bayo ausgestreckt. Das Interesse aus Deutschland hat der Rechtsfuß scheinbar nicht vergessen.