BVB-Schock: Guirassy-Transfer wackelt

Zwischen Borussia Dortmund und Serhou Guirassy (28) ist längst alles klar, mit dem VfB Stuttgart sind dank einer 18-Millionen-Ausstiegsklausel ohnehin keine Verhandlungen nötig. Nach wie vor lässt die offizielle Verkündung des Deals aber auf sich warten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und laut der ‚Bild‘ könnte das vorerst so bleiben. Der Transfer sei ins Stocken geraten, weil beim Medizincheck unerwartete Probleme aufgetreten sein sollen. Eine Verletzung, die sich der Guineer bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte, sei noch nicht komplett ausgeheilt.

Lese-Tipp

VfB: Zweites Demirovic-Angebot abgelehnt

Der BVB hat sich nun nach Rücksprache mit Mannschaftsarzt Markus Braun dazu entschieden, sich die Meinung eines zweiten Spezialisten einzuholen. Dennoch geht man in Dortmund aktuell davon aus, dass der Guirassy-Transfer in den nächsten Tagen klappen wird, berichtet die ‚Bild‘. Vorher steht aber definitiv noch ein zweiter Medizincheck an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (19:08 Uhr): Inzwischen hat auch der BVB bestätigt, dass es weitere Untersuchungen geben wird. Der Bundesligist teilt via X mit: „Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf.“