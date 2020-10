Stöger unterschreibt in Mainz

Der FSV Mainz 05 hat den ablösefreien Kevin Stöger unter Vertrag genommen. Wie die Rheinhessen offiziell verkünden, unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2022. Stögers Vertrag bei Fortuna Düsseldorf lief aus, der Zweitligist hätte den 27-jährigen Österreicher gerne gehalten.

Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder sagt: „Kevin Stöger hat als Spieler spannende Eigenschaften und ist schon seit längerem ein Thema. Er ist im zentralen Mittelfeld zuhause, er ist ein Verbindungsspieler, der immer aktiv ist, Bälle verteilen und schleppen kann. Mit seinem linken Fuß erweitert er zudem unsere Optionen bei Standardsituationen.“

Stöger ergänzt: „Bei Mainz 05 wird seit vielen Jahren gute Arbeit geleistet, die Mannschaft hat tolle Qualität und die Fans in Mainz sind mir in guter Erinnerung geblieben. Gemeinsam wollen wir jetzt das Ruder rumreißen und zeigen, dass mit Mainz 05 in der Liga immer gerechnet werden muss. Wir wollen den Fans Spaß machen und zusammen eine großartige Zeit erleben.“