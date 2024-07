Yoro-Alternative: Real schaut auf Bundesliga-Duo

Real Madrid muss im Wettrennen um Innenverteidiger-Talent Leny Yoro eine empfindliche Schlappe hinnehmen. Der 18-Jährige vom OSC Lille hat am heutigen Donnerstag den zweiten Teil seines Medizinchecks bei Manchester United absolviert und steht kurz vor der Unterschrift bei den Red Devils. Beim 60-Millionen-Transfer schaut Madrid also in die Röhre.

Real muss sich dementsprechend nach einer Alternative umsehen. Dabei richten die Königlichen ihre Aufmerksamkeit auf zwei Spieler, die in der Bundesliga ihre Brötchen verdienen. Wie ‚Relevo‘-Journalist Javier Rodriguez Pascual berichtet, stehen Nico Schlotterbeck (24) von Borussia Dortmund und Piero Hincapié (22) unter besonderer Beobachtung von Real-Chefscout Juni Calafat.

Beide besitzen bei ihren Klubs jeweils noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. Während Schlotterbeck beim BVB fest eingeplant ist und es rund um den DFB-Profi zuletzt keinerlei Wechselgerüchte gab, sieht die Sachlage bei Hincapié etwas anders aus.

Bayer ist grundsätzlich offen für einen Verkauf des Ecuadorianers. Seit Monaten wird der Linksfuß mit einem Transfer zu Reals Stadtrivalen Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Die Rojiblancos blitzten im April mit einem 30-Millionen-Angebot bei Leverkusen ab. Bayer schwebt eher eine Summe in der Größenordnung von 50 Millionen Euro vor. Real würde bei einem passenden Angebot also zumindest auf offene Ohren treffen.