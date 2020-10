Weltrekord: Bergen tätigte Last-Second-Transfer

Brann Bergen hat mutmaßlich einen neuen Transfer-Weltrekord getätigt. Wie die FIFA am heutigen Donnerstag bestätigte, wurden die notwendigen Transferunterlagen für die Ausleihe von Sander Svendsen vom dänischen Erstligisten Odense BK genau eine Sekunde vor Transferschluss übermittelt. Dem Transfer des 23-jährigen Stürmers wurde somit zugestimmt.

Wie Bergen bestätigt, wurden die Dokumente am Montag 29 Sekunden vor dem Transferende um Mitternacht an den norwegischen Fußballverband übermittelt. Danach dauerte es weitere 28 Sekunden, bis die Papiere im FIFA Transfer-Tool ankamen. „Es ging extrem hektisch zu. Ich bin im Stadion zwischen meinem Büro und dem Kopierer hin und her gerannt“, so Sportchef Rune Soltvedt, der sich freut: „Ich war schließlich noch nie dabei, als ein Weltrekord aufgestellt wurde.“