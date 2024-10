Bayer 04: Klarheit um Boniface

Victor Boniface wird Bayer Leverkusen im Champions League-Spiel gegen Stade Brest (Mittwoch, 18:45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Stürmer nicht mit dem Rest der Mannschaft in die Bretagne geflogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige wurde am Sonntag Opfer eines schweren Autounfalls, bei dem sich das Fahrzeug, in dem Boniface als Beifahrer saß, überschlagen haben soll. Der Nigerianer überstand das Unglück nur leicht verletzt, die Königsklassenpartie in Frankreich kommt für ihn aber zu früh.