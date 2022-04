City-Liverpool: „Das größte Spiel des Kontinents“

City-Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan (31) beschrieb in einem Interview im dem ‚Redaktionsnetzwerk Deutschland‘ den Stellenwert des Duells: „Für den Moment ist es wirklich das größte Spiel des Kontinents. Die beiden besten Mannschaften der besten Liga treffen aufeinander.“ Die Vorfreude auf das Spiel ist dementsprechend auch in Deutschland groß, wie Gündogan konstatiert: „Wenn ich mir die Berichterstattung in Deutschland rund um dieses Wochenende anschaue, dann scheint auch dort für den Moment das Interesse an diesem Spiel größer zu sein als an der eigenen Bundesliga.“

Neue große Rivalität

Das Interesse am Duell liegt neben der fußballerischen Qualität auch an der Rivalität der zwei aktuell wohl besten Trainer des Weltfußballs: Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Guardiola sagte jüngst: „Wir haben uns gegenseitig gepusht. Und die Teams hinter uns haben realisiert, dass sie mehr machen müssen.“ Klopp verglich die Rivalität der beiden Vereine mit derjenigen zwischen den Tennisstars Roger Federer und Rafael Nadal.

In der Tat schenkten sich die beiden in jüngerer Vergangenheit nichts: Die vergangenen vier Meistertitel gingen jeweils an eine der beiden Mannschaften. Peps Citizens holte den Titel dreimal, während Klopps Liverpool 2019/20 Meister wurde. Liverpool gewann im gleichen Zeitraum allerdings auch die Champions League, was Guardiola mit City noch nicht gelang. In diesem Zeitraum holte Guardiola 438 Punkte in der Premier League, Klopp mit Liverpool 412. Der Drittplatzierte dieser Tabelle liegt bereits 100 Punkte hinter Manchester City.

Ausgeglichenes Bild

Auch im Head-to-Head-Vergleich zwischen Klopp und Guardiola liegen die beiden Startrainer auf Augenhöhe: Von 22 Partien konnten beide Trainer jeweils neun für sich entscheiden, viermal wurde Unentschieden gespielt (Torverhältnis 41:37 zugunsten von Guardiola). Acht der Partien wurden in Deutschland ausgetragen, als Guardiola Bayern-Trainer und Klopp Trainer bei Borussia Dortmund war.

Das heutige Duell verspricht auch aufgrund der aktuellen Tabellensituation große Spannung: Manchester (73 Punkte) hat nach 30 absolvierten Partien einen Punkt Vorsprung auf Liverpool (72 Punkte). Beide Teams können mit einem Sieg heute einen großen Schritt in Richtung Meistertitel machen. Die Kontrahenten können dabei nahezu auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen: Einzig City-Abwehrchef Rúben Dias (24) fällt mit einer Oberschenkelblessur aus.