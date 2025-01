Rangnick plaudert über BVB-Gerücht

Ralf Rangnick hat sich zum kolportierten Treffen mit Verantwortlichen von Borussia Dortmund geäußert. Bei ‚Canal+‘ sagte Österreichs Nationaltrainer am Mittwochabend: „Ich bin hier im Studio, ich glaube, das ist Statement genug. Wenn da was dran wäre, wäre ich ja jetzt heute gar nicht hier und das wäre schade.“ (zitiert via ‚Bild‘)

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf die konkrete Frage, ob er Österreichs Nationalteam erhalten bleibe, antwortete der Bundestrainer: „Ja, das habe ich absolut vor und ich habe ja auch nicht umsonst letztes Jahr, Ende April, eine Entscheidung getroffen, hierzubleiben.“ Damals sagte Rangnick dem FC Bayern ab – nun erwischte es allem Anschein nach dem BVB, der stattdessen Niko Kovac als neuen Coach verpflichtet.