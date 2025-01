Real: Ancelotti reagiert auf Abschiedsgerüchte

Carlo Ancelotti hat sich zu Medienberichten geäußert, nach denen er Real Madrid am Ende der Saison verlassen wird. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen den FC Salzburg am Mittwoch dementierte der 65-Jährige die Gerüchte: „Ich möchte deutlich sein. Ich werde niemals entscheiden, wann ich diesen Klub verlasse. Irgendwann wird der Tag des Abschieds kommen, aber ich weiß nicht wann.“ Der Italiener kann sich sogar einen längeren Verbleib in der spanischen Hauptstadt vorstellen: „Florentino Pérez wird bis 2029 machen. Mein Ziel ist es, genauso lange zu schaffen.“

Ancelottis aktueller Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2026. Die Trainerlegende steht derzeit zum zweiten Mal in seiner Karriere in Madrid an der Seitenlinie, schon von 2013 bis 2015 leitete er die Geschicke bei Real. Mit den Spaniern gewann Ancelotti zahlreiche Titel, unter anderem die Champions League-Trophäe fand unter seiner Führung dreimal den Weg nach Madrid.