Hertha-Abschied? Klare Worte von Kenny

Für Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny war ein Klubwechsel im zurückliegenden Sommer kein Thema. „Nein“, so die Antwort des Engländers auf die Frage der ‚B.Z.‘, ob er Hertha BSC verlassen wollte, „ich war nach Saisonende in keine anderen Dinge involviert, als mich voll auf die Geburt meines Kindes sowie die Vorbereitung für Hertha BSC zu fokussieren.“

Hertha-Coach Cristian Fiél gibt Kenny keinerlei Anlass, über eine Luftveränderung nachzudenken: „Mit dem neuen Trainer habe ich mich sofort wohlgefühlt. Die Intensität, die er von uns fordert, seine Ideen wie er spielen will – das habe ich vom ersten Tag an geliebt.“ Der 27-Jährige ist vertraglich nur noch diese Saison an die Alte Dame gebunden. Es wird sich zeigen, ob er verlängert oder nächstes Jahr ablösefrei wechselt.