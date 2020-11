Medien: Zakaria tendiert zu Gladbach-Abschied | Plea-Gespräche stehen an

Geht oder bleibt Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach? Seriös kann niemand diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt beantworten. Der Gladbacher Mittelfeldmotor selbst tendiert offenbar zu einem Abschied vom Niederrhein. Wie ‚Sky‘ berichtet, würde Zakaria gerne ein neues Kapitel im Sommer aufschlagen. Die Wunsch nach dem nächsten Schritt ist da – gut möglich, dass Bayern München und Manchester City dem Schweizer schöne Augen gemacht haben.

Zunächst einmal steht für Zakaria aber etwas anderes ganz oben auf der Agenda: Vollständig fit werden. Noch immer hängen dem 23-Jährigen die Knieprobleme nach, die ihn seit Monaten Zuschauen verdammen. Klar ist: Je länger er auf sein Comeback warten muss, desto weniger Zeit hat Zakaria, sich ins Schaufenster zu stellen. Zudem muss er nach seiner Rückkehr erst wieder den Beweis seiner Belastbarkeit erbringen.

Belastbar scheint vorerst die Zusammenarbeit zwischen der Borussia und Alassane Plea (27) zu sein. Laut ‚Sky‘ stehen demnächst informelle Gespräche zwischen beiden Seiten an. Ob diese dann auch zu Vertragsgesprächen führen, ist offen. Für den Moment können Sportdirektor Max Eberl und Co. einigermaßen beruhigt sein: Der französische Mittelstürmer fühlt sich, so berichtet der Bezahlsender, wohl im Fohlenstall. Zudem ist sein Arbeitspapier noch bis 2023 datiert. Eine Garantie auf einen Verbleib könne daraus aber nicht abgeleitet werden.