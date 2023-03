Hodgson zurück zu Crystal Palace

Crystal Palace hat einen Nachfolger für den entlassenen Patrick Vieira gefunden. Wie unter anderem ‚Sky Sports‘ vermeldet, soll Roy Hodgson den vakanten Trainerposten bei den Eagles übernehmen. Der 75-Jährige, bis zum vergangenen Sommer beim FC Watford unter Vertrag, ist derzeit ohne Verein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Crystal Palace hatte Hodgson bereits von 2017 bis 2021 gecoacht. Nun soll der erfahrene Engländer den Klub aus London wieder in die Spur bringen. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge, den bislang letzten Sieg fuhr man am 31. Dezember ein. In der Premier League befindet sich Crystal Palace auf Rang zwölf.

Lese-Tipp

Hodgson zurück bei Palace