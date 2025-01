PSV kämpft um Augsburg-Flop Pepi

Die PSV Eindhoven will ihren Topstürmer Ricardo Pepi unbedingt im Verein halten. Wie Fabrizio Romano berichtet, erwägt der Eredivisie-Klub daher, dem US-Amerikaner einen neuen und besser dotierten Vertrag anzubieten. Mehrere Vereine aus ganz Europa haben die Fühler nach Pepi ausgestreckt, der in dieser Saison in Eindhoven seinen Durchbruch geschafft hat. Sein Klub lehnte bisher jedoch alle Angebote ab.

Pepi war im Sommer 2023 für elf Millionen Euro vom FC Augsburg zur PSV gewechselt. Bei der Fuggerstädtern galt der 33-fache Nationalspieler noch als absoluter Fehleinkauf, in den Niederlanden zeigt er nun allerdings sein wahres Potenzial. In 23 Pflichtspielen für die PSV erzielte Pepi in dieser Saison bereits 14 Treffer und legte zwei weitere auf. Der aktuelle Kontrakt des 21-Jährigen läuft noch bis 2028.