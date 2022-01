England oder Spanien: Diaby will den nächsten Schritt

Da haben die Scouts von Bayer Leverkusen mal wieder Näschen bewiesen. Viel Geld – 15 Millionen Euro – zahlte der Werksklub im Sommer 2019 für Offensiv-Juwel Moussa Diaby an Paris St. Germain. Dieses Betrag war, wie man heute weiß, sehr gut angelegt.

Nach 26 Toren und 31 Vorlagen in 106 Einsätzen im Bayer-Trikot ist für Diaby nun aber offenbar die Zeit gekommen, um den vielzitierten nächsten Schritt zu machen. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ möchte der 22-jährige Flügelstürmer zeitnah zu einem Klub weiterziehen, „der in der Champions League konkurrenzfähig ist“.

Vom Traum zum Plan

Bereits im September berichtete ‚L’Équipe‘ davon, dass Diaby von einem Topklub träumt – aus diesem Traum ist inzwischen offenbar ein konkreter Plan erwachsen. Ein Abschied aus Leverkusen „zeichnet sich ab“, betont das renommierte französische Sportblatt.

Der Bericht kommt ohne Namen potenzieller Abnehmer aus. Diabys Markt läge allerdings in England und Spanien. Ein Verbleib in der Bundesliga ist demnach genauso unwahrscheinlich, wie eine Rückkehr nach Frankreich oder ein Wechsel nach Italien. Es wird ein spannender Sommer in Leverkusen.