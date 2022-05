Tottenham bereitet Angebot für Palhinha vor

Das Werben von Tottenham Hotspur um João Palhinha von Sporting Lissabon wird konkreter. Dem ‚Journal de Notícias‘ zufolge könnte ein Angebot der Spurs noch in diesem Monat erfolgen. Im Vertrag des Portugiesen ist eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert. Die Nordlondoner sind dem Bericht zufolge bereit, 40 Millionen Euro für Palhinha zu investieren.

Trainer Antonio Conte sehe im Defensivspezialisten den idealen Baustein für das Mittelfeld, so die portugiesischen Tageszeitung. Seit einem Jahr wird Tottenham schon Interesse am 1,90-Hünen nachgesagt. Zum entscheidenden Faktor für einen Sommerwechsel könnte die Teilnahme an der Champions League werden. Tottenham (5.) liefert sich vier Spieltage vor Saisonende einen erbitterten Dreikampf mit dem FC Arsenal (4.) und Manchester United (6.) um Platz vier in der Premier League.