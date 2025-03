VfB: Kommt Claude-Maurice als Millot-Nachfolger?

Der VfB Stuttgart muss sich zwangsläufig mit einem Abgang von Enzo Millot beschäftigen. Aufgrund einer Ausstiegsklausel darf der 22-Jährige die Schwaben im Sommer für knapp 20 Millionen Euro verlassen. Fabian Wohlgemuth ist auf der Hut und beschäftigt sich bereits mit möglichen Nachfolgern für den offensiven Mittelfeldspieler.

Laut der ‚Sport Bild‘ steht Alexis Claude-Maurice ganz oben auf dem Zettel des VfB-Sportvorstands. In der laufenden Bundesliga-Saison erzielte der 26-jährige Angreifer schon neun Tore, ist damit der beste Torjäger des FC Augsburg. Vor allem sein Hattrick beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach am 22. Februar dürfte ihn jüngst wieder in den Fokus potenzieller Interessenten gerückt haben.

Augsburg mit dickem Transferplus?

Claude-Maurices Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2027. Vor der Saison verpflichteten die Fuggerstädter den Kreativspieler ablösefrei, nachdem sein Vertrag beim OGC Nizza ausgelaufen war. Schon nach einem Jahr könnte der Bundesligist mit dem Rechtsfuß einen satten Gewinn einstreichen.

Zwei weitere Kandidaten für die Millot-Nachfolge beweisen sich momentan in der 2. Bundesliga. Vom Interesse des VfB an Muhammad Damar (20), derzeit von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg verliehen, und Ibrahim Maza (19) von Hertha BSC, wurde in den vergangenen Tagen berichtet, die ‚Sport Bild‘ nennt beide Akteure erneut.