Gespräche laufen: VfB an Millot-Nachfolger dran

Der VfB Stuttgart bekundet Interesse an Muhammed Damar, noch bis zum Ende der laufenden Saison von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg verliehen. Erste Gespräche soll der Tabellenneunte bereits geführt haben mit dem 20-jährigen Offensivmann, der ein ähnliches Positionsprofil mitbringt wie Enzo Millot und noch bis 2026 an Hoffenheim gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Werben um Damar sind die Stuttgarter allerdings nicht allein. Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Union Berlin haben den Youngster ebenso auf dem Zettel. Gleiches gilt nach FT-Infos auch für den türkischen Verband, der den deutschen U21-Nationalspieler umgarnt.

Für den VfB, der wohl ab Sommer auf Millots Dienste verzichten muss, besteht eine große Dringlichkeit auf dieser Position. Ebenfalls im Visier: Ibrahim Maza (19/Hertha BSC) und Paul Wanner (19/vom FC Bayern nach Heidenheim verliehen).