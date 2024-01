27 Millionen: Van Bommel bestätigt Vermeeren-Wechsel

Atlético Madrid kann in der Personalie Arthur Vermeeren (18) in Kürze Vollzug vermelden. „Atléti ist ein guter Schritt für ihn. Es ist ein Klub, der gut zu ihm passt“, erklärte Mark van Bommel, Übungsleiter von Royal Antwerpen, im Zuge des gestrigen Pokalspielsiegs (3:2) gegen OH Leuven.

Rund 27 Millionen Euro werden für den zentralen Mittelfeldspieler fällig, der sich im Anschluss an die Partie bereits von den Fans verabschiedete. Vermeeren machte in der laufenden Spielzeit mit guten Leistungen in der Liga sowie in der Champions League auf sich aufmerksam (acht Scorerpunkte). Damit soll der belgische Nationalspieler auch RB Leipzig und Borussia Dortmund auf den Plan gerufen haben, die nun allerdings leer ausgehen.