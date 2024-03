St. Pauli verlängert mit Dzwigala

Adam Dzwigala bleibt dem FC St. Pauli erhalten. Wie der Zweitliga-Spitzenreiter offiziell bestätigt, hat der 28-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit machen die Hamburger keine Angaben. Im Sommer wäre das ursprüngliche Arbeitspapier ausgelaufen.

Ende 2020 hatten die Kiezkicker den damals vereinslosen Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Seitdem sammelte Dzwigala 69 Pflichtspiele an der Elbe. „Hamburg und der FC St. Pauli sind für meine Familie und mich zu unserer zweiten Heimat geworden. Ich habe hier die Möglichkeit, mich in einem ambitionierten Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln. Deshalb freue ich mich sehr darüber, den erfolgreichen gemeinsamen Weg fortzusetzen“, so der Abwehrspieler.