Mama Cavani: „Er möchte nach Spanien“

Edinson Cavani würde offenbar gerne in La Liga auf Torejagd gehen. „Er weiß immer noch nicht, wo er spielen wird, er hat noch drei Monate in Paris. Wir müssen sorgfältig überlegen“, erzählt Berta Gómez, die Mutter des Mittelstürmers, gegenüber ‚Ovación Digital‘, „im Moment hat er nicht die Absicht, nach Uruguay zurückzukehren. Er denkt darüber nach, in Europa weiterzumachen und möchte nach Spanien.“

Bereits im Januar hatte Cavani die Chance auf einen Wechsel auf die iberische Halbinsel, ein Transfer zu Atlético Madrid kam allerdings nicht zustande. Zuletzt mehrten sich die Berichte, nach denen ein Wechsel zu den Rojiblancos nachgeholt werden könnte. Der Vertrag des 33-Jährigen bei Paris St. Germain läuft im Sommer aus.