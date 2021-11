PSG: Zidane-Treffen Anfang November

Immer mehr Details zum Vertragspoker zwischen Paris St. Germain und Zinedine Zidane kommen ans Licht. Wie ‚Le Parisien‘ in seiner aktuellen Printausgabe berichtet, kam es schon Anfang November zu einem Treffen zwischen dem ehemaligen Trainer von Real Madrid und PSG-Verantwortlichen um Sportdirektor Leonardo und Geschäftsführer Jean-Claude Blanc.

Zidane könnte in Paris auf Mauricio Pochettino folgen, der laut ‚Le Parisien‘ zunehmend an Rückhalt innerhalb des Klubs verliert. Wann ein etwaiger Trainerwechsel stattfinden könnte, bleibt aber offen. Pochettino war in den vergangenen Tagen intensiv mit Manchester United in Verbindung gebracht worden. Die Red Devils haben sich nun aber für Ralf Rangnick als Interimslösung entschieden.