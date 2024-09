Top-Angebot: Öffnet Schalke Torjäger Sylla schon im Winter die Tür?

Stolze 2,5 Millionen Euro investierte der FC Schalke 04 im Sommer in die Verpflichtung von Moussa Sylla. Blickt man auf die Geldknappheit bei den Königsblauen, war der Transfer durchaus risikobehaftet. Doch bislang zahlt sich das Investment voll aus. Sechs Treffer in sieben Ligaspielen sind eine herausragende Quote. „Sechs Tore in sieben Spielen sind gut, doch ich kann noch besser werden“, bewertet der Spieler selbst seinen Start.

Doch wie viel Zeit wird Sylla überhaupt noch auf Schalke verbringen? Schon für den Winter sei der 24-Jährige „nicht unverkäuflich“, berichtet der ‚kicker‘ am heutigen Montag. Die Frage stellt sich nach der Höhe der potenziellen Ablöse. Intern schiele man auf eine zweistellige Millionensumme, so das Boulevardblatt erst kürzlich.

Interesse an Sylla bekunden Klubs der Größenordnung Inter Mailand oder auch Juventus Turin. Beide ließen den Rechtsfuß zuletzt scouten. Nun bleibt abzuwarten, ob bis zum Januar ein konkreter Vorstoß erfolgt. Und dann muss man bei den Knappen abwägen, ob die sportlichen oder die wirtschaftlichen Zwänge überwiegen.