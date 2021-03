VfB: Keine Abschiedsgedanken bei Kalajdzic

Sasa Kalajdzic befasst sich nicht mit einem baldigen Abschied vom VfB Stuttgart. Dem ‚kicker‘ habe er „glaubhaft“ versichert, keinerlei Gedanken in dieser Richtung zu hegen. Sogar eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrags könne er sich „gut vorstellen“, so der Angreifer.

Sieben Bundesligaspiele in Folge traf der Österreicher zuletzt, insgesamt kommt Kalajdzic auf 13 Saisontore. Interesse an dem 23-jährigen Sturm-Schlaks bekunden RB Leipzig, West Ham United und die AS Rom.