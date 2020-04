Atlético bietet für Valladolid-Verteidiger

Atlético Madrid bastelt der Coronakrise zum Trotz bereits am Kader für die kommende Saison. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge, haben die Rojiblancos bereits ein Angebot für Mohammed Salisu von Real Valladolid unterbreitet. Auch Klubs aus dem europäischen Ausland sind auf den 21-jährigen Senkrechtstarter aufmerksam geworden.

Obwohl Salisu noch ein bis 2022 gültiges Arbeitspapier bei Valladolid besitzt, kann das Eigengewächs den Klub für festgeschriebene zwölf Millionen Euro verlassen. Atlético hofft, durch eine direkte einjährige Rückleihe des Innenverteidigers an Valladolid den Zuschlag zu erhalten. In der unterbrochenen Saison stand Salisu in 26 von 27 möglichen Ligaspielen in der Startelf (ein Treffer, eine Vorlage).