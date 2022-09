West Ham macht Noble zum Sportdirektor

Mark Noble bleibt West Ham United nach seiner Spielerkarriere in neuer Funktion erhalten. Wie der Premier League-Klub bekanntgibt, übernimmt der 35-Jährige ab dem 2. Januar 2023 den Posten als Sportdirektor. Noble beendete seine Laufbahn im vergangenen Sommer, für die Londoner hatte der Mittelfeldspieler insgesamt 550 Spiele bestritten.

Die West Ham-Ikone erklärt: „Ich habe die vergangenen 24 Jahre als Spieler hier verbracht, zuerst in der Akademie und dann in der ersten Mannschaft – ich kenne den Verein natürlich sehr gut. Während meiner gesamten Spielerkarriere habe ich vor allem eines angestrebt: mich ständig zu verbessern, auf und neben dem Platz. Das wurde für mich noch wichtiger, als ich 2015 zum Kapitän des Vereins ernannt wurde. Die vergangenen sieben Jahre haben mir großartige Erfahrungen und Vorbereitungen für den nächsten Abschnitt meines Lebens und meiner Karriere gebracht.“

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.



Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.