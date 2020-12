Spurs: Winks-Abschied kein Thema

Harry Winks (24) dürfte auch in der Rückrunde für Tottenham Hotspur auflaufen. „Auf keinen Fall“, zitiert der ‚Evening Standard‘ Spurs-Trainer José Mourinho mit einer deutlichen Antwort auf die jüngsten Abschiedsgerüchte.

Eigengewächs Winks, in der vergangenen Saison noch ein ganz wichtiger Spieler für Tottenham, ist derzeit nicht gesetzt und absolvierte erst vier Premier League-Einsätze in dieser Saison. Dennoch will sein Trainer den Kader nicht ohne Not ausdünnen.