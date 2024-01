Ajax in der Krise: Flieht der Kapitän zurück auf die Insel?

Steven Bergwijn (26) steht bei offenbar West Ham United ganz oben auf dem Zettel. Nach Informationen von ‚Fabrizio Romano‘ ist der Linksaußen von Ajax Amsterdam eines der Top-Ziele der Hammers. Voraussetzung für einen Transfer sei allerdings, dass der Premier League-Vertreter Einnahmen aus Spielerverkäufen generiert.

Trotz der bisher enttäuschenden Saison mit Ajax, aktuell Platz fünf in der Liga und das Pokal-Aus gegen den niederländischen Viertligisten USV Hercules (2:3) im Dezember, ist Bergwijn in einer ausgezeichneten Form. Sieben Tore und drei Vorlagen in 12 absolvierten Ligaspielen sprechen Bände. Vertraglich ist der Kapitän noch bis 2027 an die Niederländer gebunden.