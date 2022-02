Arsenal holt Turner an Bord

Der FC Arsenal rüstet auf der Torhüter-Position nach. Vom US-amerikanischen Klub New England Revolution wechselt Matt Turner (27) als neue Nummer zwei hinter Aaron Ramsdale (23) zur kommenden Saison zu den Gunners.

Bei Arsenal wird der 16-fache US-amerikanische Nationalspieler aller Voraussicht nach in die Fußstapfen von Bernd Leno (29) treten. Der DFB-Keeper hat seinen Stammplatz unter Trainer Mikel Arteta verloren und soll den Klub verlassen.

Foxborough, Massachusetts ➡️ London, England.



The #NERevs have agreed to a Summer transfer of @headdturnerr to join @Arsenal in June of 2022.