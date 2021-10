Barça entlässt Koeman

Der FC Barcelona hat Trainer Ronald Koeman entlassen. Das verkündet der katalanische Traditionsklub offiziell. Wer auf den 58-Jährigen folgt, ist noch unklar. Als Favorit gilt jedoch Xavi Hernández, der zurzeit noch beim Al-Sadd SC unter Vertrag steht.

Koemans Entlassung ist das Resultat eines misslungenen Saisonstarts. In der Champions League verlor Barça die ersten beiden Gruppenspiele jeweils mit 0:3 und auch in der Liga läuft es für die Blaugrana nicht rund. Die gestrige 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Rayo Vallecano brachte das Fass nun zum überlaufen.

Der niederländische Trainer hatte im Sommer 2020 bei den Blaugrana übernommen. Fest im Sattel schien er in Katalonien nie zu sitzen. Die diversen kleinen und großen Dramen des katalanischen Traditionsklubs wirkten sich auch negativ auf Koeman aus.

Auch die Rückendeckung der Klubführung blieb Koeman verwehrt. Präsident Joan Laporta (59) hatte Koeman nach seiner Amtsübernahme mehrfach öffentlich in Frage gestellt und sich sogar eine 14-tägige Frist gesetzt, in der er einen neuen Trainer finden wollte. Die Suche endete erfolglos – Koeman blieb und muss nun doch gehen.

