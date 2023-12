Bericht: Freiburg-Interesse an Kamara

Der SC Freiburg bekundet offenbar Interesse an einem jungen Außenstürmer. Das englische Portal ‚TEAMtalk‘ berichtet, dass der Bundesligist den Blick auf den aktuell von Norwich City an Drittligist FC Portsmouth verliehenen Abu Kamara richtet. Außerdem soll der FC Brentford die Fühler ausgestreckt haben.

In Portsmouth zählt Kamara zu den auffälligeren Offensivkräften, zwei Treffer und drei Vorlagen in 19 Ligapartien sind allerdings eine ausbaufähige Bilanz. An Norwich ist der 20-jährige Engländer noch bis 2025 vertraglich gebunden.