Chelsea: Humphreys vor dem Absprung

Der FC Chelsea dünnt seinen Kader weiter aus. Wie ‚BBC Sports‘ berichtet, wechselt Bashir Humphreys per Leihe inklusive Kaufverpflichtung zum FC Burnley. Nach Bestehen des Medizinchecks am Montag soll der 21-jährige Innenverteidiger in Burnley eine Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Humphreys stammt aus der Jugend der Blues, gehörte aber nicht dauerhaft dem Profikader der Londoner an. In der abgelaufenen Saison war der Engländer an Swansea CIty verliehen und sammelte 26 Einsätze im Dress des Championship-Klubs.