BVB ohne Hummels in Köln

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am heutigen Samstag (15:30 Uhr) auf Mats Hummels verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, fällt der 33-jährige Innenverteidiger aufgrund einer Erkältung aus.

Beim BVB habe man die Hoffnung, dass Hummels in den anstehenden wichtigen Spielen beim FC Sevilla (Mittwoch, 21 Uhr) und gegen den FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr) wieder mit dabei sein kann. In Köln dürfte Niklas Süle für den Routinier in die Startelf rücken.