Bayern-Talentförderung: Weinzierl zieht Zwischenfazit

Markus Weinzierl ist sehr zufrieden mit den Entwicklungen am FC Bayern-Campus seit seinem Amtsantritt. Im Interview mit den vereinseigenen Medien bilanziert der Sportliche Leiter des Nachwuchszentrums: „Die ersten Wochen waren intensiv mit vielen neuen Abläufen und neuen Kollegen. Mittlerweile bin ich aber voll drin in den Themen und werde alles dafür tun, die sehr erfolgreiche Talentförderung am Campus fortzusetzen. 40 Prozent unserer Absolventen landen im Profifußball. Das ist ein überragender Wert. Vier am Campus ausgebildete Spieler stehen regelmäßig im Kader der Profis: Jamal Musiala, Aleks Pavlovic, Josip Stanisic und Ari Ibrahimovic. Und wir werden am Campus noch intensiver, individueller und umfangreicher arbeiten, um diese Werte in Zukunft zu erhöhen.“

Vor rund fünf Monaten übernahm Weinzierl das Amt von Halil Altintop. Das Marschroute verändert sich durch den Personalwechsel aber nicht. „Unser Hauptziel war und ist es nach wie vor, Spieler weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt an den Männer- und den Profi-Fußball heranzuführen. Wir werden die persönliche Entwicklung im Einzelfall aber immer stärker gewichten, was bedeutet: Halten wir einen Spieler dafür bereit, in der Winterpause den Schritt in eine höhere Liga zu gehen, dann werden wir das auch versuchen umzusetzen“, so Weinzierl.