Bundesliga-Rückkehr: Delaney sagt Hoffenheim zu

„Es ist kein Geheimnis, dass weder für Sevilla noch für mich persönlich die Dinge so laufen, wie ich es erwartet habe. Es ist natürlich frustrierend. Ich bin nicht nach Sevilla gegangen, um Rioja zu trinken und Tapas zu essen“, ließ Thomas Delaney kurz vor der WM in Katar seinem Frust freie Bahn.

In Deutschland soll sich die Lage nun verbessern. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Mittelfeld-Motor der TSG Hoffenheim bereits sein Ja-Wort gegeben und will sofort zum Bundesligisten wechseln. Der Pay-TV-Sender stellt allerdings klar, dass sich die Verhandlungen in einem „sehr frühen Stadium“ befinden. Ein Abschluss bis zum Transferschluss am kommenden Dienstag sei aber möglich.

Die dafür notwendigen weiteren Gespräche und Verhandlungen zwischen den Kraichgauern und den Andalusiern seien bereits terminiert. Delaney steht beim La Liga-Klub noch bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit sammelte der 31-Jährige überschaubare acht Ligaeinsätze. Für Borussia Dortmund und den SV Werder lief er insgesamt 107 Mal in der Bundesliga auf.

Update (22:55 Uhr): Der ‚kicker‘ bestätigt das Interesse der Hoffenheimer an Delaney. Laut dem Fachblatt strebt der Bundesligist eine Leihe des WM-Fahrers bis zum Sommer an.