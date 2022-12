Badé wechselt nach Sevilla

Der FC Sevilla und Stade Rennes sind sich über einen Wechsel von Loïc Badé einig geworden. Die Andalusier teilen mit, dass der Innenverteidiger zunächst bis zum Saisonende aus Frankreich ausgeliehen wird. Für den Anschluss sichert sich Sevilla eine Kaufoption. FT hatte den bevorstehenden Deal vor einigen Tagen bereits angekündigt.

In der Hinrunde war Badé von Stade Rennes an Nottingham Forest verliehen. Für die Tricky Trees absolvierte er in dieser Saison aber kein Spiel. Nur einmal schaffte es der 1,91 Meter große Rechtsfuß in den Spieltagskader. An Rennes ist der dreifache französische U21-Nationalspieler vertraglich noch bis 2026 gebunden. Sevilla reagiert mit der Verpflichtung auf die Langzeitverletzung von Innenverteidiger Marcão (26).

