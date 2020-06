Bericht: Havertz will auf Real warten

Kai Havertz scheint sich festgelegt zu haben. Das Supertalent von Bayer Leverkusen, das sich angesichts zahlreicher Interessenten seinen neuen Klub förmlich aussuchen kann, will offenbar zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die ‚Marca‘ am heutigen Donnerstag und schlägt damit in dieselbe Kerbe wie der ‚Sportbuzzer‘ zwei Tage zuvor.

Laut der spanischen Sportzeitung ‚Marca‘ lässt Havertz derzeit „jeden“ wissen, dass Real sein Wunschklub ist. Die Verantwortlichen der Königlichen sollen den Vertretern des 21-jährigen Nationalspielers jedoch mitgeteilt haben, dass Havertz sich noch gedulden muss. Auch die Madrilenen sind in Zeiten von Corona nicht in der Lage, einen Transfer dieser Größenordnung spontan zu stemmen.

Havertz muss sich also gedulden, bis ein offizieller Vorstoß von Real erfolgen wird. Dazu ist der Offensivspieler dem Bericht zufolge bereit. Der Linksfuß wolle warten – wenn nötig sogar bis zum Sommer 2021, womit er ein weiteres Jahr in Leverkusen bleiben würde.

Reinier-Leihe Teil des Deals?

In Leverkusen würden die Verantwortlichen das wohl begrüßen. Schließlich ist Havertz sportlich unersetzlich und das größte Talent, das die Jugendabteilung der Werkself je hervorgebracht hat.

In der Rückrunde kommt er auf 15 Scorerpunkte in 15 Bundesligaspielen – Offensivpower, die Bayer bei einem Abschied des 21-Jährigen schmerzlich vermissen würde. Ausgerechnet ein Spieler von Real könnte aber dabei helfen, den Verlust zu kompensieren. Leverkusen soll an einer Leihe von Brasilien-Talent Reinier (18) interessiert sein. Ein solches Geschäft ließe sich wohl problemlos mit dem Havertz-Transfer verrechnen.