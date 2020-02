Die Zeichen stehen nach über fünf Jahren auf Abschied. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, bereitet Emil Forsberg sein Ende bei RB Leipzig vor. Der Schwede liebäugelt demnach mit einem Wechsel in die englische Premier League.

Bei Tottenham Hotspur, Manchester United, Leicester City, dem FC Everton und dem FC Arsenal soll Forsberg schon angeboten worden sein. Leipzig hat dem Schweden bislang keinen Wechsel nahegelegt, wäre aber bereit, den 29-Jährigen gehen zu lassen.

Preisschild

Laut ‚Sport Bild‘ wäre eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro nötig, um den Mittelfeldspieler aus seinem bis 2022 datierten Vertrag herauszukaufen. Im neuen Jahr stand Forsberg nur einmal in Julian Nagelsmanns Startelf.

„Es läuft nicht gut. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich habe einen Vertrag, aber jeder weiß, dass ich davon träume, noch mal in einer anderen Liga zu spielen“, so Forsberg. Es muss sich also nur noch ein passender und zahlungswilliger Abnehmer finden.