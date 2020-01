Borussia Dortmund zeigt offenbar sehr konkretes Interesse an Merih Demiral von Juventus Turin. Nach Informationen des italienischen ‚Sky‘-Reporters und Transfer-Insiders Gianluca Di Marzio haben die Schwarz-Gelben ein Angebot über stolze 40 Millionen Euro für den 21-jährigen Innenverteidiger abgegeben. Damit übertrifft Dortmund dem Bericht zufolge eine 30-Millionen-Offerte von Leicester City deutlich.

Demiral ist eines der größten Defensiv-Talente seines Jahrgangs, kommt bei Juve aber aufgrund der hochklassigen Konkurrenz nicht zu regelmäßigen Einsätzen. Leonardo Bonucci (32) und Matthijs de Ligt (20) stehen in der Hierarchie über Demiral. Hinzu kommen Daniele Rugani (25) und Kapitän Giorgio Chiellini (35), der nach seinem Kreuzbandriss im Frühjahr wieder auf den Platz zurückkehrt.

Dennoch ist offen, ob Juve einem Verkauf von Demiral zustimmen würde. Der körperlich äußerst robuste Rechtsfuß, der in der Champions League unter anderem gegen Bayer Leverkusen (2:0) ran durfte und überzeugte, war erst im Sommer für 18 Millionen Euro von US Sassuolo gekommen. Perspektivisch ist er eigentlich fest eingeplant.

FT-Meinung: Nach dem Verkauf von Julian Weigl an Benfica Lissabon gehen Lucien Favre so ein wenig die Alternativen für die Innenverteidigung aus – vor allem dann, wenn er auch in der Rückrunde das zuletzt so erfolgreiche 3-4-3 praktizieren will. Demiral jedenfalls könnte aufgrund seiner Klasse eine Sofortverstärkung sein. Dennoch muss erst einmal abgewartet werden, wie valide die Infos von Gianluca Di Marzio in diesem Fall sind.