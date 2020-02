Der Plan von Sportvorstand Jochen Schneider, Kaderplaner Michael Reschke und Trainer David Wagner geht bisher auf: Für den FC Schalke 04 läuft die aktuelle Saison besser als erwartet. Nach einem Katastrophenjahr, das im vergangenen Sommer mit dem 14. Tabellenplatz endete, sind die Königsblauen wieder unterwegs Richtung internationales Geschäft.

Damit sich die Gelsenkirchener auch in Zukunft Hoffnungen auf die europäische Bühne machen können, wurde vor der Saison ein Beschluss gefasst, neben Nübel (23) keinen weiteren Leistungsträger abzugeben. Das soll das Ergebnis eines Treffens des Führungstrios gewesen sein

Sportvorstand Schneider erklärt in der ‚Sport Bild‘: „Die Leistungsträger werden nicht abgegeben, wir wollen die Mannschaft zusammenhalten und sie verbessern, das Ziel muss sein, dass wir uns in der Spitze verbessern, dass wir die Qualität des Kaders erhöhen“.

Stars müssen bleiben

Im Klartext heißt das, dass Schalke noch mindestens eine weitere Saison mit Stars wie Ozan Kabak (19), Suat Serdar (22) und Amine Harit (22) planen kann. Grund dafür ist, dass die Königsblauen bei den Spielern bis mindestens 2021 die Zügel in der Hand halten.

Serdars Vertrag läuft bis 2022 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Bei Kabak und Harit soll es in den Arbeitspapieren zwar entsprechende Vereinbarungen geben. Diese greifen jedoch jeweils erst 2021, wie es in dem Bericht heißt. Die Schalker Fans können beruhigt in die Zukunft blicken.