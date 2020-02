Jonathan David hat sich mit herausragenden Leistungen für die KAA Gent europaweit einen Namen gemacht. Wie die spanische ‚as‘ berichtet, haben zahlreiche europäische Topklubs den Youngster im Blick. Doch am größten soll das Interesse aus der Bundesliga sein.

In seiner erst zweiten Saison als Profi hat sich der in New York geborene Kanadier als Star der belgischen Jupiler Pro League etabliert. Wettbewerbsübergreifend stehen für den 20-Jährigen 22 Treffer und zehn Assists in 37 Spielen zu Buche. Dabei kommt der beidfüßige Offensivspieler sowohl im Sturm als auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Der Wolfsburg-Schreck

Ein genaueres Bild von David konnte sich der VfL Wolfsburg in der Europa League machen. Im Oktober war der damals 19-Jährige einer der Spieler, die im Fokus der Öffentlichkeit standen. Gegen die Wölfe agierte das Gent-Juwel als Spielmacher hinter einer Doppelspitze und wusste in dieser Rolle zu überzeugen.

Ein Schnäppchen wird der Kanadier allerdings nicht: Bis 2023 ist David noch an Gent gebunden, der Klub fordert eine Ablöse im Bereich von rund 20 Millionen Euro. Bereits im Januar versuchte Olympique Lyon den Offensivspieler zu verpflichten. Auch Ajax Amsterdam und der FC Porto wagten erste Annäherungsversuche. Die Bundesliga sollte bei einem David-Transfer also nicht zu lange zögern.