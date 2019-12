Zieht es Dries Mertens (32) im Wintertransferfenster zu Borussia Dortmund? Einem Bericht des italienischen Transfer-Insiders Gianluca Di Marzio zufolge ist dieses Szenario durchaus denkbar. Demnach hat der BVB eine Anfrage beim Angreifer, dessen Vertrag bei der SSC Neapel ausläuft, eingereicht.

Mertens will seinerseits aber am liebsten in Neapel verlängern, wartet aber noch darauf, dass die Azzurri einen Schritt auf ihn zugehen. Ein Wechsel innerhalb der Serie A käme für den Belgier jedoch nicht infrage, schließlich läuft er schon seit sechseinhalb Jahren für Napoli auf (303 Spiele, 118 Tore, 71 Assists).

Das widerspricht jüngsten Meldungen, denen zufolge Mertens schon bei Inter Mailand im Wort steht. In der Tat scheint die Zukunft des spielstarken Rechtsfußes offener denn je. Mit dem BVB wurde er in der Vergangenheit schon häufiger in Verbindung gebracht, konkretisiert hatten sich die Gerüchte jedoch nie.

FT-Meinung: Klar ist: Mertens dürfte verfügbar sein und der BVB sucht einen Mittelstürmer. Dabei halten die Schwarz-Gelben aber eher nach der klassischen, also robusten und kopfballstarken Variante Ausschau. Mertens interpretiert diese Rolle anders, ist mit 1,69 Metern klein und wuselig und kein Abnehmer für hohe Hereingaben.