Im Trainingslager in Doha ließ Hansi Flick am heutigen Mittwochmorgen durchblicken, was er von seinem aktuellen Kader hält. Die Personalsituation hält der Cheftrainer des FC Bayern für „sehr mau“. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird dies die Verpflichtung von mindestens einem Winterneuzugang zur Folge haben. Möglich sei aber auch, dass zwei neue Stars nach München kommen.

Flick sieht mit Blick auf die Verletzten und die Kadergröße enorme Probleme, die hoch gesteckten Ziele in der Rückrunde zu erreichen. Nach @SPORTBILD-Infos drängt er auf die Verpflichtung von mindestens einem Spieler im Winter, evtl. zwei. Mehr gleich bei @BILD_Sport #fcbayern — Tobias Altschäffl (@altobelli13) January 8, 2020

Die Suche nach einem Rechtsverteidiger ist bekannt. Ganz oben auf der Liste: João Cancelo von Manchester City, den die Bayern gerne bis zum Saisonende ausleihen würden. Der Blick von Hasan Salihamidzic und Co. wandert aber auch hin zu möglichen Verstärkungen für die Offensive.

Zaha kommt nicht

Der zuletzt von englischen Medien ins Spiel gebrachte Wilfried Zaha wird allerdings nicht kommen. Die ‚Sport Bild‘ bestätigt zwar „lose Gespräche“ mit dem ivorischen Sprinter von Crystal Palace. Man sei sich jedoch nicht einig geworden hinsichtlich des Transfermodells. Während die Bayern analog zu Cancelo eine Leihe bevorzugten, kam für die Engländer offenbar nur ein Kauf in Frage.

Klar ist: Flick sorgt sich mit Blick auf die entscheidende Saisonphase. Kingsley Coman (23) und Serge Gnabry (24) werden zwar im Laufe der kommenden Wochen wieder zur Verfügung stehen, wirklich viele Alternativen bietet der Kader jedoch nicht.