Die Verlockung ist groß und die Hürden eines Transfers nicht allzu hoch: Per Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro könnte Timo Werner (23) zum amtierenden Champions League-Sieger FC Liverpool wechseln. Reds und Werner-Lager führen seit Monaten Gesprächen, bis Ende April müsste die Klausel gezogen werden.

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann warnt den RB-Toptorjäger (20 Ligatore) aber vor einem Transfer an die Anfield Road. „Für Timo Werner ist es in Liverpool schwieriger zu spielen als in Leipzig“, äußert sich Nagelsmann in der ‚Sport Bild‘, „den Status, den er hier hat, wird er dort in den ersten Jahren nicht bekommen. Das sage ich ihm auch so. Die Jungs sehen, wie wir uns entwickeln und wie viel Potenzial wir noch haben. Wir lassen niemanden wehrlos weggehen, der uns hilft.“

Begehrt ist nicht nur Werner, auch Dayot Upamecano (FC Bayern, FC Barcelona, FC Arsenal) und Lukas Klostermann (AS Rom) wecken Interesse bei namhaften Klubs. Nagelsmann nimmt’s gelassen: „Ich bin deshalb nicht geschockt. Wir können noch nicht jedes Jahr planen, Meister zu werden. Solange wir junge Spieler holen, die den nächsten Schritt bei uns machen wollen, ist es normal, dass sie sich mit größeren Klubs beschäftigen, sobald sie bei uns erfolgreich sind und sich noch schneller als wir entwickeln. Immerhin bekommen wir gutes Geld im Gegenzug, das wir wieder investieren können.“