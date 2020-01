Als Schalke 04 vor zwei Jahren den Transfer von Mark Uth für den Sommer 2018 bekanntgab, freute man sich, einen „Torjäger“ verpflichtet zu haben. Ein Trugschluss, wie sich herausstellte. Uth traf nur viermal in 38 Spielen für Königsblau, nun wird das Kapitel vorerst geschlossen. Uth zieht es zum 1. FC Köln, wo er die lahmende Offensive beleben soll.

Wie der Bundesliga-15. mitteilt, hat man den Linksfuß bis zum Saisonende ausgeliehen. Uth ist gebürtiger Kölner und spielte schon in der Jugend für den FC. In der U19-Bundesliga erzielte er 2009/10 24 Tore in 24 Spielen. Um den Umweg Niederlande (SC Heerenveen, Heracles Almelo) fand Uth 2015 den Weg in die Bundesliga.

Für die TSG Hoffenheim lief der heute 28-Jährige 86 Mal auf und traf 33 Mal ins Schwarze. Schalke schlug anschließend ablösefrei zu und stattete Uth mit einem Vertrag bis 2022 aus. Dem Vernehmen nach verdient der ehemalige deutsche Nationalspieler (ein Länderspiel) in Gelsenkirchen vier Millionen Euro pro Jahr. Köln dürfte die Kosten nun für ein halbes Jahr übernehmen.

„Mark ist ein technisch starker Spieler mit sehr gutem Abschluss. Mit seiner Torjägerqualität wird er unser Spiel bereichern“, sagt Cheftrainer Markus Gisdol.

Auch Uth selbst ist glücklich über die Rückkehr an alte Wirkungsstätte: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Für mich war ganz entscheidend, dass ich in der Rückrunde Spielpraxis bekomme. Noch dazu kann ich meinen Heimatverein dabei unterstützen, in der Liga zu bleiben. Das ist unser großes Ziel.“