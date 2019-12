David Wagner darf sich auf ein Weihnachtsgeschenk freuen. Nach Informationen der ‚Bild‘ holt der FC Schalke 04 Michael Gregoritsch vom FC Augsburg an Bord. Der Österreicher soll zunächst als Leihspieler für ein halbes Jahr in Gelsenkirchen unterschreiben. Eine Kaufoption ist nicht vorgesehen.

Gregoritsch wollte Augsburg im Sommer schon in Richtung Werder Bremen verlassen. Er bekam aber keine Freigabe. In der Hinrunde war der 25-Jährige beim FCA dann aber kaum noch gefragt. Nur viermal stand er in der Liga-Startelf.

Der 17-fache Nationalspieler beschwerte sich in der Folge öffentlich über seine Situation und wurde zwischenzeitlich suspendiert. Seit Anfang November kam Gregoritsch nicht mehr zum Einsatz.