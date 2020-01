Davie Selke könnte die gesuchte Lösung für die Sturmprobleme beim SV Werder Bremen sein. Den 25-Jährigen bringt die ‚Bild‘ bei den Hanseaten ins Spiel. Dass Selke „weg aus Berlin will, dürften auch die Bremer mit großem Interesse verfolgt haben“, schreibt die Boulvardzeitung. Genaue Anhaltspunkte werden allerdings nicht genannt.

Selke seinerseits strebt einen Abschied in diesem Winter an. Hintergrund ist die Kaufwut der neureichen Hertha. Krzysztof Piatek (24) hat bereits am gestrigen Donnerstag unterschrieben, heute soll Matheus Cunha (20) von RB Leipzig folgen. Für Selke ist also kein richtiger Platz mehr im Angriff der Berliner. Interesse zeigen bislang vor allem Klubs aus der Premier League.

FT-Meinung: Bis dato klingt das Gerücht noch relativ vage. Lange bleibt den Bremern auch nicht mehr Zeit, ihre Pläne zu verwirklichen. Um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster.