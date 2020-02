Sollten die vereinbarten Klauseln erfüllt werden, steigt der 19-jährige Antony zum Rekordtransfer von Ajax Amsterdam auf. Wie der Klub mitteilt, fließen 15,75 Millionen Euro direkt an den FC São Paulo, mit Boni könnte sich der Betrag auf 21,75 Millionen Euro erhöhen. Durch diese Summe würde der junge Brasilianer den bisherigen Rekordhalter Miralem Sulejmani (16,25 Millionen Euro) ablösen.

„Wir müssen uns noch einige Monate gedulden, bevor Antony hier loslegen kann, aber mit ihm bekommen wir einen kreativen Spieler, der auf jeder Position vorne mitspielen kann“, freut sich Sportdirektor Marc Overmars über die Verpflichtung. Auch Borussia Dortmund befand sich lange im Rennen um den Youngster.

Doch der 19-jährige Flügelspieler hat sich für einen Wechsel in die niederländische Hauptstadt entschieden. Am 1. Juli tritt ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier in Kraft.

Ajax-Ausverkauf im Sommer?

Der Transfer von Antony ist laut Overmars ein Vogriff auf den Sommer: „Es steht bereits fest, dass einige unserer Spieler uns diesen Sommer verlassen werden. Wir müssen deshalb planen, und daher ist es großartig, dass wir diesen Transfer abschließen konnten.“ Hakim Ziyech (26) wird Ajax für rund 40 Millionen Euro in Richtung Chelsea verlassen. Dazu werden wohl auch Spieler wie der von Real Madrid umworbene Donny van de Beek (22) nicht zu halten sein.