„Vielleicht brauchen wir einen Spieler mehr in der Mannschaft, der auch mal ein bisschen böser guckt. Einen, bei dem du das Gefühl hast, du solltest besser gar nicht auf ihn zulaufen.“ Angesichts der drei Gegentore gegen den FC Augsburg (5:3) könnten diese Watzke-Aussagen auch vom vergangenen Wochenende stammen. In Wirklichkeit sind sie aber fast zwei Jahre alt. Den skizzierten Spielertyp hat Borussia Dortmund aber nach wie vor nicht gefunden.

„Gelegenheit“ bei Can günstig

Mit Julian Weigl hat der BVB dafür quasi die Antithese an Benfica Lissabon abgegeben. Einen direkten Ersatz wollte die Borussia zunächst nicht verpflichten. Der Kader ist breit genug aufgestellt, sodass ein Transfer nicht zwingend notwendig ist. Bei Juventus Turin könnten die Dortmunder nun aber den idealen Spieler gefunden haben.

Emre Can spielt bei den Bianconeri keine Rolle mehr. In acht Ligaspielen durfte er lediglich 279 Spielminuten sammeln. Für die Champions League wurde er erst gar nicht berücksichtigt. Ein Winterwechsel ist daher nur folgerichtig. Aktuell sollen die beiden Klubs noch fünf Millionen Euro trennen. Italienische Medien rechnen aber damit, dass es bis zum Deadline Day zu einer Einigung kommen wird.

Der gebürtige Frankfurter aus der Bayern-Talentschmiede könnte somit die „Gelegenheit“ sein, die Michael Zorc bereits vor rund einer Woche angekündigt hat: „Wir schließen ja nie etwas aus. Warum sollte ich jetzt sagen, dass wir nichts mehr machen, und auf einmal ergibt sich eine Gelegenheit? Manchmal geht es ja auch einfach um diese Gelegenheiten. Es kann sein, dass es noch die ein oder andere Veränderung gibt. Wir limitieren uns nicht.“

Can für die Doppelsechs oder Dreierkette

In Dortmund würde Can gleich mehrere Probleme lösen. Auf der Doppelsechs wäre er genau der Spieler, der den Aggressive Leader mit dem technisch starken Sechser verbindet. Neben Axel Witsel würde er eine spielstarke Achse bilden und dem Belgier defensiv den Rücken freihalten. Wohingegen er mit Thomas Delaney ein zweikampfstarkes Bollwerk bilden würde, bei dem er seine technischen Fähigkeiten in die Waagschale werfen könnte.

Der 25-fache Nationalspieler garantiert BVB-Trainer Lucien Favre aber auch in der Abwehr neue Möglichkeiten. Vor allem bei der zuletzt favorisierten Dreierkette wäre Can der ideale Mann für den rechten Part. In der Viererkette käme er wenigstens als Backup für den rechten Innenverteidiger infrage. Eine Rolle, die er vor allem aus der Nationalmannschaft unter Jogi Löw kennt.

Ganz so weit ist der BVB aber noch nicht. Juve pokert und will aus dem Deal so viele Millionen wie möglich herauskitzeln. Loses Interesse soll zudem in England bestehen. Die heißeste Spur führt aber nach Dortmund. Can würde mit einem Wechsel an die Strobelallee seine Chancen auf eine EM-Teilnahme steigern und der BVB endlich den Spieler im Kader haben, der weit mehr kann als nur „ein bisschen böser“ gucken.